Брянскому комбайнеру подарили машину за рекорд на поле

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-29T13:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В торжественной обстановке комбайнер ООО «Дружба» Александр Буравлев получил сертификат на автомобиль. Награду вручили за рекордный результат по намолоту зерна – почти 14 300 тонн. Сертификат комбайнер получил из рук вице-губернатора Александра Резунова.

- Александр Буравлев родился в Глинищево и работает неподалеку, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - За плечами – школа, профессиональное училище, служба в пограничных войсках, командировка в Дагестан.

Теперь семья рекордсмена, в которой растут трое маленьких детей, будет ездить на собственном автомобиле.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU