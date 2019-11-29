2019-11-29T13:36:46+03:00
Общество

Брянскому комбайнеру подарили машину за рекорд на поле

Награду вручил вице-губернатор Александр Резунов
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В торжественной обстановке комбайнер ООО «Дружба» Александр Буравлев получил сертификат на автомобиль. Награду вручили за рекордный результат по намолоту зерна – почти 14 300 тонн. Сертификат комбайнер получил из рук вице-губернатора Александра Резунова.

- Александр Буравлев родился в Глинищево и работает неподалеку, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - За плечами – школа, профессиональное училище, служба в пограничных войсках, командировка в Дагестан.

Теперь семья рекордсмена, в которой растут трое маленьких детей, будет ездить на собственном автомобиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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