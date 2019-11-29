В Брянском районе в страшном ДТП погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-29T13:25:46+03:00

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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Брянском районе. Автоавария произошла около 21.10 в четверг, 28 ноября, на 361 километре автодороги М-3 "Украина".

- По предварительной информации, 38-летний водитель микроавтобуса "Мерседес-бенц спринтер" двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы не соблюдал дистанцию до ехавшего впереди и поворачивающего налево "Киа рио", - сообщают в областной Госавтоинспекции. - Автомобили столкнулись. После этого легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и там врезался в фуру "Скания".

От удара "Киа" отбросило на микроавтобус "Фольксваген Транспортер", который ехал в попутном направлении.

В ДТП погибли два человека, 34-летний мужчина, находившийся в "Киа рио" и девушка, имя и возраст которой пока не удалось выяснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU