В Брянске прошел форум «Активная молодежь Брянщины»

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-29T12:53:43+03:00

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28 ноября в Брянском государственном техническом университете прошел форум «Активная молодежь Брянщины».

Главная цель форума - вовлечение молодежи всех муниципальных образований Брянской области в социальную, политическую жизнь региона. «Активная молодежь Брянщины» — это не просто площадка для диалога молодежи и органов власти, но и возможность для молодых людей показать свою активность и вовлеченность в жизнь Брянской области.

- Мы глубоко заинтересованы в том, чтобы активных, неравнодушных молодых людей с ответственной гражданской позицией становилось все больше и больше, поэтому уделяем большое внимание государственной молодежной политике, - сказал в приветственном слове заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко. - У вас есть главное - не только стремление сделать мир лучше, но и собственные идеи, как это осуществить.

Уважаемые участники форума! Мы продолжим создавать все условия для вашей самореализации. Однако необходимо, чтобы и вы принимали самое активное участие в этом процессе. Проявляли инициативу, усердно трудились над развитием своих талантов, воплощали в жизнь актуальные и интересные проекты.

Заместитель Губернатора пожелал всем плодотворной работы в рамках форума, спехов в благородном деле и всего самого доброго.

В ходе работы данных площадок были выработаны предложения в резолюцию форума «Активная молодежь Брянщины», которая станет своеобразным обращением участников форума к общественности Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU