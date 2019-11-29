В Брянске ищут пропавшего 27-летнего Игоря Карпова

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-29T12:42:50+03:00

Уже три дня нет известий о мужчине. Фото: vk.com, "Лиза Алерт" Брянск".

27 ноября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении

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В Брянске ищут пропавшего 27-летнего горожанина Игоря Карпова. Мужчина ушел из дома в среду, 27 ноября. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Сейчас необходима помощь добровольцев в поисках горожанина.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-серые.

Был одет: темно-синяя куртка ниже пояса с капюшоном с коричневой опушкой, темно-синие штаны, черные ботинки, темно-серая вязаная шапка.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: на подбородке старый шрам.

Как сообщают волонтеры, пропавшему необходима медицинская помощь.

Всех, у кого есть информация о пропавшем брянце, просят звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU