2019-11-29T12:42:50+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 27-летнего Игоря Карпова

27 ноября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении
Елена РАКОВА
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Уже три дня нет известий о мужчине. Фото: vk.com, "Лиза Алерт" Брянск".Уже три дня нет известий о мужчине. Фото: vk.com, "Лиза Алерт" Брянск".
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В Брянске ищут пропавшего 27-летнего горожанина Игоря Карпова. Мужчина ушел из дома в среду, 27 ноября. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Сейчас необходима помощь добровольцев в поисках горожанина.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-серые.

Был одет: темно-синяя куртка ниже пояса с капюшоном с коричневой опушкой, темно-синие штаны, черные ботинки, темно-серая вязаная шапка.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: на подбородке старый шрам.

Как сообщают волонтеры, пропавшему необходима медицинская помощь.

Всех, у кого есть информация о пропавшем брянце, просят звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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