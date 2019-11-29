В Брянске ищут пропавшего 27-летнего Игоря Карпова
В Брянске ищут пропавшего 27-летнего горожанина Игоря Карпова. Мужчина ушел из дома в среду, 27 ноября. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Сейчас необходима помощь добровольцев в поисках горожанина.
Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-серые.
Был одет: темно-синяя куртка ниже пояса с капюшоном с коричневой опушкой, темно-синие штаны, черные ботинки, темно-серая вязаная шапка.
ОСОБАЯ ПРИМЕТА: на подбородке старый шрам.
Как сообщают волонтеры, пропавшему необходима медицинская помощь.
Всех, у кого есть информация о пропавшем брянце, просят звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU