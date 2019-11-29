Жительница Новозыбкова поцарапала четыре чужих авто из-за плохого настроения

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-29T12:25:03+03:00

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В Новозыбкове полицейские раскрыли дело об умышленном повреждении четырех автомобилей. Все машины поцарапали в один вечер. Пострадали жильцы одного многоквартирного дома. Как один они рассказали стражам порядка о том, что неизвестный острым предметом повредил их автомобили "Лада" "Тойота" и два "БМВ", которые были припаркованы во дворе. Суммарный ущерб по оценке экспертов превысил 80 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции получили доказательства причастности к совершенному преступлению 43-летней местной жительницы, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Женщину задержали. Горожанка призналась, что в тот вечер возвращалась из магазина с бутылкой пива. Сняла с нее металлическую пробку и поцарапала ею транспортные средства. Свой поступок она объяснила плохим настроением.

На жительницу Новозыбкова завели уголовное дело по статье:"Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений". Теперь ей грозит до пяти лет колонии. т.

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ИСТОЧНИК KP.RU