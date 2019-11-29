2019-11-29T11:33:40+03:00
Общество

Правоохранители потребовали навести порядок на кладбище в Клинцах

У погоста появились незаконные свалки
Елена РАКОВА
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Прокуратура потребовала навести порядок на кладбище в Клинцах.Прокуратура потребовала навести порядок на кладбище в Клинцах.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура потребовала от клинцовских чиновников навести порядок на городском кладбище.

Незаконную свалку вокруг погоста обнаружили во время проверки правоохранителей.

- Установлено, что Клинцовская городская администрация своевременные меры, направленные на организацию работ по содержанию общественных кладбищ, не принимает, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это нарушает закон об охране окружающей среды. До сих пор не выбрана организация, которая должна следить за порядком на городском кладбище. Из-за этого там образовалась незаконная свалка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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