Дом в микрорайоне «Речной» в Брянске дал трещину
Об этом рассказали местные жители
Фото: vk.com, группа "ЖК "Речной".
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В микрорайоне «Речной» в Брянске треснула стена многоэтажки. Местные жители сообщили об этом в соцестях.
Разлом под крышей заметили на доме №59 по улице Комарова. По словам очевидцев, шов скрепили металлическими скобами. «Шоп пополз. Лопнула стена», - пишут обеспокоенные горожане.
На место выехали представители управляющей компании, которые оценят масштаб случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU