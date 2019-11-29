Дом в микрорайоне «Речной» в Брянске дал трещину

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-29T10:25:38+03:00

Об этом рассказали местные жители

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В микрорайоне «Речной» в Брянске треснула стена многоэтажки. Местные жители сообщили об этом в соцестях.

Разлом под крышей заметили на доме №59 по улице Комарова. По словам очевидцев, шов скрепили металлическими скобами. «Шоп пополз. Лопнула стена», - пишут обеспокоенные горожане.

На место выехали представители управляющей компании, которые оценят масштаб случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU