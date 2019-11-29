2019-11-29T09:32:14+03:00
Общество

Около брянской "Партизанской поляны" нашли военную минометную мину

Опасный предмет обезвредили
Ольга УМАРОВА
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При раскопках никто не пострадал.При раскопках никто не пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Под Брянском возле мемориального комплекса «Партизанская поляна» обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. На взрывоопасную находку наткнулись в четверг, 28 ноября, в лесу, рассказали в региональном МЧС.

К месту ЧП выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

- В 15. 20 спасатели изъяли и обезвредили минометную мину, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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