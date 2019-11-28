Поворот на переулок Пилотов в Брянске запретили временно

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-28T18:45:10+03:00

Запрет действует с 22 ноября. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

Но дорожный знак снимут не раньше 2021 года

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В областной Госавтоинпекции рассказали, для чего установили новый дорожный знак на переулке Пилотов.

С 22 ноября автомобилистам запретили поворот налево на переулок Пилотов со стороны улицы Объездной.

Сотрудники ГИБДД пояснили, что разметка и знак будут временными. Запрет будет действовать до окончания расширения дороги по улице Объездной и ввода в эксплуатацию строящейся дороги от торгового центра к улице Крахмалева.

Напомним, дорогу по улице Советской пообещали достроить к 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU