Поворот на переулок Пилотов в Брянске запретили временно
В областной Госавтоинпекции рассказали, для чего установили новый дорожный знак на переулке Пилотов.
С 22 ноября автомобилистам запретили поворот налево на переулок Пилотов со стороны улицы Объездной.
Сотрудники ГИБДД пояснили, что разметка и знак будут временными. Запрет будет действовать до окончания расширения дороги по улице Объездной и ввода в эксплуатацию строящейся дороги от торгового центра к улице Крахмалева.
Напомним, дорогу по улице Советской пообещали достроить к 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU