В Брянске задержали магазинного вора
Злоумышленник попытался похитить продукты
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В Брянске в гипермаркете в микрорайоне Московский задержали магазинного вора. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из "Калиты". Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что злоумышленник пытался вынести продукты на пять тысяч рублей, не заплатив.
- Подозреваемым оказался 41-летний местный житель, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Его для дальнейшего разбирательства передали участковому, а продукты изъяли.
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ИСТОЧНИК KP.RU