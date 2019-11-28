В Брянске задержали магазинного вора

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-28T18:24:31+03:00

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В Брянске в гипермаркете в микрорайоне Московский задержали магазинного вора. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из "Калиты". Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что злоумышленник пытался вынести продукты на пять тысяч рублей, не заплатив.

- Подозреваемым оказался 41-летний местный житель, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Его для дальнейшего разбирательства передали участковому, а продукты изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU