Заместитель губернатора Владимир Оборотов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-28T18:14:21+03:00

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28 ноября в рамках работы Единой недели приема граждан в Брянске состоялся прием граждан в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

В преддверии 18-летия всероссийской политической партии «Единая Россия», в рамках Единой недели приема граждан, в Брянской области с 25 ноября по 1 декабря в региональных и местных общественных приемных проходит прием граждан.

Прием граждан в Брянске провел заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов.

Большинство обращений в этот день касались темы здравоохранения. По всем заявлениям даны ответы. По каждому обращению определены сроки исполнения и ответственные лица, оказана юридическая консультация.

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ИСТОЧНИК KP.RU