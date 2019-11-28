В Брянской области материнский капитал увеличили вдвое

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-28T17:50:56+03:00

А если в семье появятся двойняшки, родители получат 400 тысяч рублей, а за тройняшек дадут 1,2 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За третьего малыша будут платить по 200 тысяч рублей

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Радостная новость для брянских мамочек и папочек, которые хотят родить третьего ребенка. Со следующего года вырастет размер областного материнского капитала. Выплата составит не 100, а 200 тысяч рублей. А если в семье появятся двойняшки, родители получат 400 тысяч рублей, а за тройняшек дадут 1,2 миллиона рублей. Такое изменение в региональный закон «Об охране семьи, материнства и детства» внесли депутаты областной Думы.

- За все время действия федеральной программы по поддержке семей с детьми, с 2007 года, брянцы получили около 18 миллиардов рублей, - рассказывают в пресс-службе Брянского отделения Пенсионного Фонда России. - Благодаря этим деньгам 48 тысяч брянских пар с детьми улучшили свои жилищные условия. Три тысячи мамочек направили средства на обучение детей, а 31 жительница области решила использовать материнский капитал для своей пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU