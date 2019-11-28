Брянские поисковики нашли останки красноармейца
Имя бойца установили по солдатскому медальону
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Во время полевой разведки брянские поисковики нашли останки красноармейца. Раскопки проводили на границе Брянской и Калужской областей. Рядом с бойцом оказался солдатский медальон. Вкладыш хорошо сохранился. Красноармейца звали Алексей Андреевич Ененков. Он родился в 1923 году в деревне Заворонежское Тамбовской области. Как рассказали поисковики в своих соцсетях, они пытаются найти родственников погибшего, который до сегодняшнего дня считался «пропавшим без вести».
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ИСТОЧНИК KP.RU