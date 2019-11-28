2019-11-28T16:12:00+03:00
Общество

В центре Брянска 29 ноября пройдут сплошные проверки водителей автобусов

Полицейские будут дежурить на проспекте Ленина
Мария Дедкова
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В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.Фото: Мария Дедкова
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29 ноября в центре Брянска для водителей автобусов устроят сплошные проверки. Полицейские будут дежурить с 10.00 до 10.30 у дома №1 на проспекте Ленина.

Полицейские проверят легальность перевозчиков, прохождение предрейсовых осмотров машин и автомобилистов, а также соблюдение режима труда и отдыха.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Если вы заметили нарушителя, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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