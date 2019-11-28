В ДТП возле брянского аэропорта пострадали два человека

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-28T16:10:46+03:00

Одного из них положили в больницу

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Возле аэропорта под Брянском УАЗ съехал в кювет. Как сообщает Госавтоинспекция, ДТП произошло в среду, 27 ноября, около 11.30 на участке «Подъезд к аэропорту Брянска».

По предварительной информации, 47-летний водитель УАЗ ехал со стороны автодороги «Обход г. Брянска» в сторону аэропорта "Брянск". Машина съехала в кювет и перевернулась.

Пострадали два человека.

- 47-летнего водителя с ушибом груди положили в больницу, - говорят в ГИБДД. – Его 59-летний пассажир ушиб голову. Врачи выписали ему лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU