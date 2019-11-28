2019-11-28T15:40:01+03:00
Общество

В Брянской областной Думе прошло очередное заседание

В нем принял участие губернатор Александр Богомаз
Елена ВАСИЛЬЕВА
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В четверг, 28 ноября, в Брянской областной думе прошло очередное заседание. На повестку дня вынесли больше 30 вопросов. Депутаты обсудили кандидатов на должности мировых судей, о включении представителей регионального парламента в различные правительственные комитеты и комиссии, рассмотрели проект закона "О гражданской обороне в Брянской области".

- В первом чтении приняли важные поправки в закон Брянской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области", - прокомментировал заседание губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Проектом закона принимаются изменения: размер областного материнского капитала увеличить со 100 до 200 тысяч рублей, при одновременном рождении двух детей, один из которых является третьим или последующим, размер капитала составит 400 тысяч рублей. При одновременном рождении трех и более детей областной материнский капитал устанавливается в размере 1,2 миллиона рублей. Рассмотрены и направления, куда можно направить областной материнский капитал. Внесены следующие дополнения: на улучшение бытовых условий проживания (приобретение, установка оборудования объекта ИЖС внутридомового газового оборудования), приобретение и установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения ИЖС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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