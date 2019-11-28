2019-11-28T15:36:45+03:00
Общество

В Брянской области увеличили пособия при рождении ребенка

Такие изменения в закон внесли депутаты областной Думы
Мария Дедкова
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Вырастет также пособие для подготовки к учебному году на школьников из многодетных малообеспеченных семей.Вырастет также пособие для подготовки к учебному году на школьников из многодетных малообеспеченных семей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 1 января 2020-го в Брянской области увеличится размер детских пособий. Такое изменение в закон внесли депутаты регионального парламента на заседании 28 ноября. Так, на Брянщине повысили дополнительное единовременное пособие на рождение ребенка с 1 тысячи рублей до 10 тысяч. Такую же сумму будут получать и многодетные семьи.

К слову, с 1 тысячи рублей до 5 тысяч вырастет единовременное пособие для подготовки к учебному году на школьников из многодетных малообеспеченных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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