2019-11-28T16:06:24+03:00
Общество

Брянцы подарили «банковским» мошенникам полмиллиона рублей

За два дня жертвами аферистов стали шесть человек
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Преступники работали по стандартной схеме.Преступники работали по стандартной схеме.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

За последние два дня жители Брянщины «подарили» мошенникам почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили, что с телефона абонента якобы пытались перевести деньги со счета. Были и истории про «блокировку банковской карты из-за технического сбоя программного обеспечения» и «попытку оформления крупного кредита».

Чтобы все уладить, «банкиры» просили данные собеседника. В то числе CVV-код с оборотной стороны карты или код подтверждения операции, который приходит по смс.

- Звонили злоумышленники со стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных в Подмосковье, - говорят в УМВД. - По мнению специалистов, преступники через определенное время выбирают очередной регион и методично обзванивают возможные комбинации номеров. Известны также случаи, когда в руки телефонных мошенников попадают базы с персональными данными клиентов банковских организаций. Что позволяет преступникам быстрее убедить собеседника в своей принадлежности к службе безопасности.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

УМВД напоминает: операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого вам нужно прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте никому CVV-коды с оборотной стороны банковской карты, а также коды подтверждения операции денежного перевода, приходящие на мобильный номер в SMS-сообщении. Если у вас просят назвать эти коды – вы точно имеете дело с мошенниками.

Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске задержали магазинного вора
Заместитель губернатора Владимир Оборотов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
В Брянске детский сад «Ромашка» станет муниципальным
В Брянской области материнский капитал увеличили вдвое
В Погарском районе открыли Витемлянский и Юдиновский сельские дома культуры
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В центре Брянска 29 ноября пройдут сплошные проверки водителей автобусов
В ДТП возле брянского аэропорта пострадали два человека
В Брянской областной Думе прошло очередное заседание
В Брянской области увеличили пособия при рождении ребенка
Брянского предпринимателя оштрафовали на один миллион рублей за взятку чиновнику
Брянец "заплатил" за ночь с подругой деньгами и телефоном
В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности
В Брянске открыли детский сад «Андрейка»
Подробности аварии на Карачиже: пострадал водитель «БМВ»
Состоялось заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам
Водитель упавшего с моста под Брянском тягача находится в больнице
«Дом.ru Бизнес» и Medesk* помогут автоматизировать работу медицинских клиник
Александр Богомаз провел прием граждан в приемной президента РФ в Брянской области
Вертикаль справедливости выстроили в Брянске депутаты ЛДПР
В Почепском районе вынесли приговор 20-летнему грабителю автозаправки
В Брянске на Речной сняли очередного гонщика