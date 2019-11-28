Брянцы подарили «банковским» мошенникам полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-28T16:06:24+03:00

За два дня жертвами аферистов стали шесть человек

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За последние два дня жители Брянщины «подарили» мошенникам почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и говорили, что с телефона абонента якобы пытались перевести деньги со счета. Были и истории про «блокировку банковской карты из-за технического сбоя программного обеспечения» и «попытку оформления крупного кредита».

Чтобы все уладить, «банкиры» просили данные собеседника. В то числе CVV-код с оборотной стороны карты или код подтверждения операции, который приходит по смс.

- Звонили злоумышленники со стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных в Подмосковье, - говорят в УМВД. - По мнению специалистов, преступники через определенное время выбирают очередной регион и методично обзванивают возможные комбинации номеров. Известны также случаи, когда в руки телефонных мошенников попадают базы с персональными данными клиентов банковских организаций. Что позволяет преступникам быстрее убедить собеседника в своей принадлежности к службе безопасности.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дело.

УМВД напоминает: операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого вам нужно прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте никому CVV-коды с оборотной стороны банковской карты, а также коды подтверждения операции денежного перевода, приходящие на мобильный номер в SMS-сообщении. Если у вас просят назвать эти коды – вы точно имеете дело с мошенниками.

Обо всех подозрительных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU