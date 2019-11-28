2019-11-28T16:09:40+03:00
Общество

Брянец "заплатил" за ночь с подругой деньгами и телефоном

Ценности исчезли вместе с приятельницей
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Житель Трубчевска провел в гостинице ночь с подругой и лишился денег и телефона.Житель Трубчевска провел в гостинице ночь с подругой и лишился денег и телефона.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Трубчевске "ночь любви" закончилась уголовным делом. В полицию обратился житель деревни Аладьино.

Мужчина рассказал, что провел со знакомой ночь в одной из гостиниц райцентра. Когда мужчина проснулся, то не увидел ни девушки, ни своего мобильника. Пропали и деньги – пять тысяч рублей.

- Персонал гостиницы, как и уехавшая приятельница, свою причастность к краже категорически отрицали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

И все же под подозрение полиции попала именно подруга потерпевшего. Ею оказалась 27-летняя уроженка Суража, временно проживающая в Трубчевске. Брянцу вернули похищенный телефон и три тысячи рублей, остальное обвиняемая успела потратить.

По статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске задержали магазинного вора
Заместитель губернатора Владимир Оборотов провел прием граждан в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
В Брянске детский сад «Ромашка» станет муниципальным
В Брянской области материнский капитал увеличили вдвое
В Погарском районе открыли Витемлянский и Юдиновский сельские дома культуры
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В центре Брянска 29 ноября пройдут сплошные проверки водителей автобусов
В ДТП возле брянского аэропорта пострадали два человека
В Брянской областной Думе прошло очередное заседание
В Брянской области увеличили пособия при рождении ребенка
Брянцы подарили «банковским» мошенникам полмиллиона рублей
Брянского предпринимателя оштрафовали на один миллион рублей за взятку чиновнику
В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности
В Брянске открыли детский сад «Андрейка»
Подробности аварии на Карачиже: пострадал водитель «БМВ»
Состоялось заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам
Водитель упавшего с моста под Брянском тягача находится в больнице
«Дом.ru Бизнес» и Medesk* помогут автоматизировать работу медицинских клиник
Александр Богомаз провел прием граждан в приемной президента РФ в Брянской области
Вертикаль справедливости выстроили в Брянске депутаты ЛДПР
В Почепском районе вынесли приговор 20-летнему грабителю автозаправки
В Брянске на Речной сняли очередного гонщика