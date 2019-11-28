Брянец "заплатил" за ночь с подругой деньгами и телефоном
В Трубчевске "ночь любви" закончилась уголовным делом. В полицию обратился житель деревни Аладьино.
Мужчина рассказал, что провел со знакомой ночь в одной из гостиниц райцентра. Когда мужчина проснулся, то не увидел ни девушки, ни своего мобильника. Пропали и деньги – пять тысяч рублей.
- Персонал гостиницы, как и уехавшая приятельница, свою причастность к краже категорически отрицали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
И все же под подозрение полиции попала именно подруга потерпевшего. Ею оказалась 27-летняя уроженка Суража, временно проживающая в Трубчевске. Брянцу вернули похищенный телефон и три тысячи рублей, остальное обвиняемая успела потратить.
По статье «Кража» ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU