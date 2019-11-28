В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности
В ближайшие сутки жителей региона ждет туман, дождь и гололедица
Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Брянской области в пятницу, 29 ноября, прогнозируют ухудшение погоды. .Жителей региона ожидает дождь, туман и гололедица.
Температура воздуха ночью составит от минус трех градусов до плюс двух. Днем - от нуля до пяти градусов тепла. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.
Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU