2019-11-28T14:26:46+03:00
Общество

В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности

В ближайшие сутки жителей региона ждет туман, дождь и гололедица
Мария Дедкова
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Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области в пятницу, 29 ноября, прогнозируют ухудшение погоды. .Жителей региона ожидает дождь, туман и гололедица.

Температура воздуха ночью составит от минус трех градусов до плюс двух. Днем - от нуля до пяти градусов тепла. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.

Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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