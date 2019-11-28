В Брянской области объявили «желтый» уровень опасности

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-28T14:26:46+03:00

Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки жителей региона ждет туман, дождь и гололедица

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В Брянской области в пятницу, 29 ноября, прогнозируют ухудшение погоды. .Жителей региона ожидает дождь, туман и гололедица.

Температура воздуха ночью составит от минус трех градусов до плюс двух. Днем - от нуля до пяти градусов тепла. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Поэтому синоптики Гидрометцентра ввели в нашем регионе «желтый» уровень опасности.

Такой же будет действовать и в соседних регионах: Орловской, Курской и Смоленской областях.

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ИСТОЧНИК KP.RU