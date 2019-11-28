Александр Богомаз провел прием граждан в приемной президента РФ в Брянской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-28T11:45:21+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Брянской области.

Один из вопросов касался необходимости строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Рассуха Унечского района. Вопрос строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Рассуха уже проработан департаментом здравоохранения Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, строительство ФАПа запланировано на 2020 год. Планируется также построить ФАП в поселке Лопатни Клинцовского района.

Кроме того, будет введена в эксплуатацию поликлиника на 150 посещений в смену в Стародубе, продолжится строительство лечебного корпуса городской больницы № 4 по улице Бежицкой в Брянске. В рамках областной программы сто фельдшерско-акушерских пунктов будут капитально отремонтированы в Брянской области и станут современными медицинскими учреждениями на селе. С соответствующей инициативой о внесении изменений в проект областного бюджета на 2020 год в Брянскую областную Думу обратился губернатор Александр Богомаз.

Во время приема граждан также были приняты решения о приобретении автотранспорта для творческих коллективов Брянского областного колледжа искусств, об устройстве автобусной остановки на автодороге «Брянск-Смоленск-Опахань» у поворота на деревню Севрюково Брянского района.

Все вопросы взяты губернатором под личный контроль. Поручения по исполнению даны соответствующим службам и ведомствам, обозначены сроки исполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU