В Почепском районе вынесли приговор 20-летнему грабителю автозаправки

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-28T11:48:21+03:00

Парня отправят в колонию на пять лет

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В Почепском районе прошел суд над 20-летним местным жителем, который пытался ограбить автозаправочную станцию. Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в сентября этого года.

Молодой человек ворвался в помещение АЗС в почепском поселке Речица. И, держа в руках нож и газовый баллончик, напал на девушку-оператора.

- Злоумышленник распылил аэрозоль в лицо сотруднице и потребовал деньги из кассы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Однако оператору удалось вырваться, нажать кнопку тревожной сигнализации и закрыться в подсобке. Преступник вынужден был покинуть заправку.

Суд признал парня виновным в разбое и приговорил к пяти годам колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU