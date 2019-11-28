2019-11-28T10:47:07+03:00
Общество

В Брянске на Речной сняли очередного гонщика

Автомобилист совершил ряд нарушений
Ольга УМАРОВА
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Группа "ЧП и ДТП Брянск".Группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на улице Речной заметили лихача. Видео с нарушителем – водителем Mitsubishi - опубликовали в соцсетях.

Автомобилист ехал из Бежицкого в Володарский район. По словам очевидцев, одним из самых грубых нарушений стал обгон на узком двухполосном мосту через Болву. Такой маневр смертельно опасен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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