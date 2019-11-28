В Брянске на Речной сняли очередного гонщика
Автомобилист совершил ряд нарушений
Группа "ЧП и ДТП Брянск".
Изменить размер текста:
В Брянске на улице Речной заметили лихача. Видео с нарушителем – водителем Mitsubishi - опубликовали в соцсетях.
Автомобилист ехал из Бежицкого в Володарский район. По словам очевидцев, одним из самых грубых нарушений стал обгон на узком двухполосном мосту через Болву. Такой маневр смертельно опасен.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU