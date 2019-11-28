2019-11-28T10:17:39+03:00
Общество

Автобусы №22 в Брянске вернутся на прежний маршрут

Конечной остановкой вновь станет 10-й микрорайон
Мария Дедкова
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Причиной отмены маршрута специалисты назвали отсутствие пассажиропотока.Причиной отмены маршрута специалисты назвали отсутствие пассажиропотока.Фото: Мария Дедкова
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С 1 декабря в Брянске автобус № 22 будет работать по старому маршруту. Так, конечной остановкой вновь станет 10-й микрорайон, а не поселок Бордовичи.

Об этом сообщила служба движения Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.

Причиной отмены маршрута специалисты назвали отсутствие пассажиропотока.

Вместе с тем, дополнительные машины выйдут на маршрут "поселок Бордовичи - 5-й микрорайон".

Время отправления из Бордович:

- будни - 6.45, 7.15, 7.45, - выходные - 7.15, 7.55.

Время отправления из 5-го микрорайона: - будни - 17.53, 18.29, 18.56, - выходные - 17.46, 18.19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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