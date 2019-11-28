Брянский бизнесмен ответит за незаконную установку остановки в Дятькове

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-28T10:07:07+03:00

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На 9,9 миллиона рублей суд оштрафовал предприимчивого брянца за незаконную остановку.

Как выяснили в суде, дятьковский предприниматель, занимающийся межрегиональными пассажирскими перевозками оборудовал остановку "КДП г.Дятьково". В феврале 2017-го ее внесли в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Но в октябре того же года, это решение Арбитражный суд Брянской области признал незаконным. Но остановка продолжала работать. Владелец дятьковской автостанции подал в суд на предпринимателя, потребовал взыскать с него убытки.

- Обращаясь в суд, истец сослался на то, что из-за незаконной деятельности остановочного пункта"КДП г. Дятьково" его автостанция понесла убытки в виде упущенной выгоды, - рассказывают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - В суде установлено, что незаконная деятельность остановки с 20.10.2016 по 11.01.2019 по продаже билетов, высадке и посадке пассажиров подтверждается билетами, в которых указано место их продажи и продавец.

Оценив доказательства, суд признал упущенную выгоду и оштрафовал предпринимателя на 9 862 380 рублей. Пока решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU