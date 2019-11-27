В Брянске будут судить банду вымогателей
В Брянске на скамье подсудимых окажутся участники группировки, которые похитили и убили человека. По версии следствия, с помощью подельников лидер банды хотел завладеть имуществом одного из жителей Новозыбкова.
Все продолжалось с июля по декабрь прошлого года. Преступники заранее приготовили помещение, где держали потерпевшего.
- Они избивали свою жертву и требовали в качестве выкупа документы для переоформления права собственности на квартиру в Москве стоимостью свыше пяти миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потерпевший умер от тяжелых травм, которые ему нанесли при избиении.
Кроме того, один из обвиняемых обманом похитил у жительницы Брянской области больше одного миллиона рублей. Аферу мошенник провернул под предлогом «оказания услуг по приобретению недвижимого имущества».
До суда обвиняемые находятся под стражей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU