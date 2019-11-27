В Брянске будут судить банду вымогателей

СЕГОДНЯ 19:29 2019-11-27T19:35:34+03:00

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В Брянске на скамье подсудимых окажутся участники группировки, которые похитили и убили человека. По версии следствия, с помощью подельников лидер банды хотел завладеть имуществом одного из жителей Новозыбкова.

Все продолжалось с июля по декабрь прошлого года. Преступники заранее приготовили помещение, где держали потерпевшего.

- Они избивали свою жертву и требовали в качестве выкупа документы для переоформления права собственности на квартиру в Москве стоимостью свыше пяти миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потерпевший умер от тяжелых травм, которые ему нанесли при избиении.

Кроме того, один из обвиняемых обманом похитил у жительницы Брянской области больше одного миллиона рублей. Аферу мошенник провернул под предлогом «оказания услуг по приобретению недвижимого имущества».

До суда обвиняемые находятся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU