Состоялось заседание региональной пограничной комиссии

СЕГОДНЯ 18:40 2019-11-27T18:40:38+03:00

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В областном правительстве состоялось заседание пограничной комиссии Брянской области под председательством губернатора Александра Богомаза. На совещании рассмотрели результаты пограничной комиссии в текущем году. По информации начальника отдела Пограничного управления Алексея Власова, в этом году управление продолжило работу по охране государственной границы.

Благодаря тесному взаимодействию с УФСБ, УМВД, Росгвардией, Брянской таможней, с главами районных администраций в регионе не допущено внештатных ситуаций. Активную помощь в осуществлении пограничной деятельности оказывали местные жители.

На заседании также утвердили план работы пограничной комиссии Брянской области на следующий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU