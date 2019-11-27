Состоялось заседание региональной пограничной комиссии
В областном правительстве состоялось заседание пограничной комиссии Брянской области под председательством губернатора Александра Богомаза. На совещании рассмотрели результаты пограничной комиссии в текущем году. По информации начальника отдела Пограничного управления Алексея Власова, в этом году управление продолжило работу по охране государственной границы.
Благодаря тесному взаимодействию с УФСБ, УМВД, Росгвардией, Брянской таможней, с главами районных администраций в регионе не допущено внештатных ситуаций. Активную помощь в осуществлении пограничной деятельности оказывали местные жители.
На заседании также утвердили план работы пограничной комиссии Брянской области на следующий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU