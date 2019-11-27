Экс-руководитель Брянского управления Россельхознадзора занял новый пост
Алексей Щеглов стал директором Всероссийского центра карантина растений
Алексей Щеглов покинул свой пост в конце октября.Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
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Бывший начальник Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Алексей Щеглов занял новую должность. Его назначили директором Всероссийского центра карантина растений.
Алексея Михайловича поздравили с назначением бывшие коллеги. Сотрудники Россельхознадзора пожелали ему профессиональных успехов и плодотворной работы.
Напомним, Алексей Щеглов покинул свой пост в конце октября.Место руководителя временно заняла Светлана Земченкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU