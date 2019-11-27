Актер Максим Виторган посетил брянские музеи

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-27T17:24:49+03:00

Поучаствовать в проекте может любой желающий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянской области с рабочей поездкой побывал актер Максим Виторган. Наш регион стал участником проекта «Письма Победы», который снимают для федерального канала. А артист является ведущим программы.

В Брянской области съемки проходили на Кургане Бессмертия, мемориальных комплексах «Партизанская поляна» и «Хацунь», в краеведческом музее, рассказывают в пресс-службе правительства региона.

К 75-летию Победы в стране хотят создать централизованную библиотеку фронтовых писем.

Поучаствовать в проекте может каждый. Нужно заполнить анкету участника и прикрепить к ней письмо военных времен из своего семейного архива.

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ИСТОЧНИК KP.RU