Брянцев предупредили о дожде и мокром снеге

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-27T16:57:12+03:00

В ближайшие два дня ожидают гололедицу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилистов просят быть особенно аккуратными

Изменить размер текста: A A

29 и 30 ноября в Брянской области ожидают ухудшение погоды. Жителей региона предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице.

- Такие погодные условия могут привести к образованию наледи, которая увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, - говорят в областной Госавтоинспекции. - На высокой скорости автомобиль может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого крайне сложно. Не забывайте про соблюдение дистанции и бокового интервала.

Автомобилистов просят быть крайне внимательными и аккуратными на дороге.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU