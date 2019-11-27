Брянцев предупредили о дожде и мокром снеге
29 и 30 ноября в Брянской области ожидают ухудшение погоды. Жителей региона предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице.
- Такие погодные условия могут привести к образованию наледи, которая увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, - говорят в областной Госавтоинспекции. - На высокой скорости автомобиль может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого крайне сложно. Не забывайте про соблюдение дистанции и бокового интервала.
Автомобилистов просят быть крайне внимательными и аккуратными на дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU