2019-11-27T16:57:12+03:00
Общество

Брянцев предупредили о дожде и мокром снеге

Автомобилистов просят быть особенно аккуратными
Мария Дедкова
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В ближайшие два дня ожидают гололедицу.В ближайшие два дня ожидают гололедицу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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29 и 30 ноября в Брянской области ожидают ухудшение погоды. Жителей региона предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице.

- Такие погодные условия могут привести к образованию наледи, которая увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, - говорят в областной Госавтоинспекции. - На высокой скорости автомобиль может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого крайне сложно. Не забывайте про соблюдение дистанции и бокового интервала.

Автомобилистов просят быть крайне внимательными и аккуратными на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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