На улице Литейной в Брянске заканчивают строительство ливневки
В Брянске завершается строительство ливневки на улице Литейной. Канализацию проложили на участке от улицы Куйбышева до улицы Болховской протяженностью 1,7 километра.
После ввода в эксплуатацию новая ливневка будет принимать воду с Литейной и прилегающих улиц, где подтапливало частные дома.
- После стройки подрядная организация провела благоустройство, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Построили новые тротуары, восстановили зеленые зоны. Осталось оборудовать водоприемные карманы.
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ИСТОЧНИК KP.RU