2019-11-27T16:05:44+03:00
Общество

На улице Литейной в Брянске заканчивают строительство ливневки

Протяженность сооружения составила 1,7 километра
Мария Дедкова
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После ввода в эксплуатацию новая ливневка будет принимать воду с Литейной и прилегающих улиц, где подтапливало частные дома.После ввода в эксплуатацию новая ливневка будет принимать воду с Литейной и прилегающих улиц, где подтапливало частные дома.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске завершается строительство ливневки на улице Литейной. Канализацию проложили на участке от улицы Куйбышева до улицы Болховской протяженностью 1,7 километра.

После ввода в эксплуатацию новая ливневка будет принимать воду с Литейной и прилегающих улиц, где подтапливало частные дома.

- После стройки подрядная организация провела благоустройство, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Построили новые тротуары, восстановили зеленые зоны. Осталось оборудовать водоприемные карманы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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