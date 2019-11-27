В Брянске на Карачиже в ДТП попали четыре машины

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-27T15:41:29+03:00

В автоаварии пострадал 24-летний водитель одной из машин[фото]

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В Советском районе Брянска на улице Карачижской произошла страшная автоавария. Столкнулись четыре автомобиля. Все случилось около половины двенадцатого, днем 27 ноября.

Снимками с места ДТП очевидцы поделились в соцсети. У одной из машин полностью оторвана передняя часть, удар был такой силы, что легковушка опрокинулась посреди дороги.

Одна из деталей машины отлетела к частному дому и пробила закрытые ворота гаража. В нем стоял отечественный автомобиль, он тоже пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС.

Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в ОГИБДД УМВД России по Брянску, в ДТП пострадал один человек - 24-летний водитель БМВ. Мужчину госпитализировали.

Деталь автомобиля пробила гаражные ворота. Фото: vk.com, Даня Данилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU