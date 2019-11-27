Брянские депутаты горсовета поменяли систему оплаты установки ларьков и киосков

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-27T14:04:51+03:00

Ее будут рассчитывать по семи показателям

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В Брянске поменяли систему оплаты для владельцев киосков и ларьков. Такое решение приняли депутаты горсовета на очередной сессии, которая прошла 27 ноября.

Парламентарии приняли изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов в городе. Теперь цену на установку киосков будут назначать после аукциона. В расчет возьмут площадь киоска и кадастровую стоимость участка земли, где его планируют установить, на какое время его собираются разместить, специализацию и вид объекта.

Например, самый маленький коэффициент начислят за летнюю площадку, торгующую артезианской водой или печатной продукцией. А самый большой за отдельно стоящий или в составе остановки павильон, где продают детские игрушки, сувениры, шары или оказывают услуги общественного питания. При этом, если в ларьке совмещены несколько специализаций, то учитывать будут больший коэффициент.

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ИСТОЧНИК KP.RU