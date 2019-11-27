СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-27T12:08:10+03:00

Доступ к экспонатам для посетителей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и зрения оказался закрыт

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Брянский мемориальный комплекс "Хацунь" могут наказать за неприспособленность для инвалидов. Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.

- Установлено, что в Карачевском краеведческом музее и мемориальном комплексе "Хацунь" не обеспечен свободный доступ для посетителей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарате и зрения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Об этом свидетельствует отсутствие пандуса, этикеток, напечатанных шрифтом Брайля, к ключевым экспонатам экспозиции и рельефно-графического изображения экспонатов, к которым тактильный доступ закрыт.

От руководства музеев прокуратура потребовала устранить эти нарушения. Пока решение по этому делу не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU