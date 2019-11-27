Унечские полицейские раскрыли "сладко-липкое" дело

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-27T11:54:12+03:00

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Каких только преступлений не приходится распутывать брянским полицейским. На этот раз к ним попало дело о "сладко-липком" преступлении, которое произошло в Унечском районе.

...В тот день 67-летний брянец как обычно приехал на пасеку, которую приспособил на родительском огороде в селе Гудово. Мужчина долго здесь не был и теперь надеялся собрать богатый урожай. Но... два улья были разорваны в клочья! Рамок с медом поблизости не было. Пенсионер смекнул - кража и бросился в полицию.

Полицейские пошли по "липкому" следу и обнаружили подозреваемого в краже - 21-летнего местного жителя.

- Подозреваемый признался, что снял с похищенных рамок 18 килограммов меда, который оставил для себя и частично раздал родственникам, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Всем знакомым он говорил, что медом его угостил давний приятель. .

Деньги за мед - девять тысяч рублей - молодой человек вернул хозяину пасеки. Но от статьи это его не спасло. За кражу брянцу грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU