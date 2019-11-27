В Брянске назначили двух новых директоров образовательных учреждений

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-27T11:35:25+03:00

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В Брянске сразу в двух образовательных учреждениях назначили новых директоров. Их кандидатуры ободрили депутаты горсовета на очередной сессии, которая проходит 27 ноября.

Татьяна Мамонова стала директором гимназии №2. Она трудится педагогом уже 27 лет. С сентября была исполняющим обязанности директора учебного заведения.

А Татьяна Макаричева возглавила городской Центр внешкольной работы. В этом учреждении она проработала 24 года и в последнее время занимала должность заместителя директора.

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ИСТОЧНИК KP.RU