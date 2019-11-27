Брянский губернатор провел встречу с молодежью региона

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-27T11:00:42+03:00

Общение губернатора с молодежью длилось почти два часа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в прямом эфире пообщался с молодежью в рамках федерального проекта "Диалог на равных". Неформальные встречи глава региона со студентами проводит регулярно, но в прямом эфире - впервые.

- Ребята в студии успели задать 15 вопросов и на каждый из них получили исчерпывающие откровенные ответы, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Круг тем был самый широкий: от глобальных - о будущем страны и Брянской области, о развитии медицины, о реализации молодежных инициатив - до личных. Александр богомаз рассказал о своей первой любви, о семейных традициях и ценностях, о том, что для него действительно важно.

Все вопросы, которые задавали губернатору в соцсети, обещали рассмотреть и в ближайшее время дать на них ответы.

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ИСТОЧНИК KP.RU