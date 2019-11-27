2019-11-27T11:00:42+03:00
Общество

Брянский губернатор провел встречу с молодежью региона

Беседу транслировали в соцсети
Елена РАКОВА
Поделиться:
Общение губернатора с молодежью длилось почти два часа.Общение губернатора с молодежью длилось почти два часа.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Изменить размер текста:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в прямом эфире пообщался с молодежью в рамках федерального проекта "Диалог на равных". Неформальные встречи глава региона со студентами проводит регулярно, но в прямом эфире - впервые.

- Ребята в студии успели задать 15 вопросов и на каждый из них получили исчерпывающие откровенные ответы, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Круг тем был самый широкий: от глобальных - о будущем страны и Брянской области, о развитии медицины, о реализации молодежных инициатив - до личных. Александр богомаз рассказал о своей первой любви, о семейных традициях и ценностях, о том, что для него действительно важно.

Все вопросы, которые задавали губернатору в соцсети, обещали рассмотреть и в ближайшее время дать на них ответы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянских чиновников обязали разместить на остановках расписание движения маршруток
Двум брянским экс-полицейским не смягчили приговор за превышение полномочий и торговлю наркотиками
Мемориальный комплекс "Хацунь" могут наказать за неприспособленность для инвалидов
Унечские полицейские раскрыли "сладко-липкое" дело
В Брянске назначили двух новых директоров образовательных учреждений
В поселке Большое Полпино «Лада» врезалась в бетономешалку
В Брянске продают особняк за 26 миллионов рублей с видом на пойму Десны
В Брянске ищут нотариусов, причастных к «чернобыльским» махинациям
В Брянске на улице Бежицкой под колеса маршрутки попал пьяный пешеход
Музей заповедник "Овстуг" может войти в "Императорский" туристический маршрут
В Брянске стартовал городской этап конкурса «Учитель года»
В Брянске за двое суток нашли 15-летнего сетевого мошенника из Подмосковья
В брянской школе №33 после ЧП отремонтируют потолок
Житель Брасовского района пытался выгородить приятеля, ударившего его ножом
В Выгоничском районе построят бассейн
В Дубровском районе отремонтировали 14 километров автотрассы «Брянск - Смоленск»
Заброшенные скотомогильники в Брянской области ликвидируют за три года
Брянец расписал стены палаты в областном онкогематологическом центре
В областном правительстве состоялось оперативное совещание
Помощница по хозяйству дважды обокрала пенсионерку из Климовского района
В Суземке на день закроют переезд