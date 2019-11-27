В Брянске продают особняк за 26 миллионов рублей с видом на пойму Десны

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-27T10:51:09+03:00

В нагрузку отдают баню, бильярдный зал и вольер для собак

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В Брянске на продажу выставили двухэтажный особняк с видом на пойму Десны в центре города. Площадь дома - 322,7 квадратов, участок вокруг - 13,6 соток.

Как рассказывает продавец, дом продается с мебелью и полностью готовый к заселению. Ремонт - в классическом стиле. На участке есть дровяная баня, беседка с мангалом и огород с двумя теплицами, а также вольер для крупной собаки.

На цокольном этаже дома - прачечная, спортзал с бильярдом. А на втором этаже - разместили библиотеку и кабинет.

Стоит особняк без одного рубля 26 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU