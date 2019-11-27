В Брянске продают особняк за 26 миллионов рублей с видом на пойму Десны
В Брянске на продажу выставили двухэтажный особняк с видом на пойму Десны в центре города. Площадь дома - 322,7 квадратов, участок вокруг - 13,6 соток.
Как рассказывает продавец, дом продается с мебелью и полностью готовый к заселению. Ремонт - в классическом стиле. На участке есть дровяная баня, беседка с мангалом и огород с двумя теплицами, а также вольер для крупной собаки.
На цокольном этаже дома - прачечная, спортзал с бильярдом. А на втором этаже - разместили библиотеку и кабинет.
Стоит особняк без одного рубля 26 миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU