В Брянске ищут нотариусов, причастных к «чернобыльским» махинациям

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-27T10:55:03+03:00

В прошлом году за мошенничество с чернобыльскими выплатами привлекли 32 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом рассказали в прокуратуре

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В Брянской области разыскивают нотариусов, замешанных в аферах с «чернобыльским» жильем. Об этом шла речь на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона в областной прокуратуре.

Как рассказали на совещании, в прошлом году к уголовной ответственности за мошенничество с чернобыльскими выплатами привлекли 32 человека. С начала года - 24 человека. Расследовали ряд резонансных уголовных дел, фигурантами которых стали главы муниципальных образований и местных администраций, депутаты, работники исполнительных органов власти.

- Благодаря совместным действиям удалось значительно декриминализировать реализацию «чернобыльской программы» в регионе, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Если в 2012 году из федерального бюджета выделили 6,9 миллиарда рублей на компенсации за утраченное жилье, то в 2018 году эта сумма составила 34 миллиона рублей.

Вместе с «черными» нотариусами ищут государственных регистраторов и специалистов по технической инвентаризации, связанных с «чернобыльскими» аферами.

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ИСТОЧНИК KP.RU