В Брянске стартовал городской этап конкурса «Учитель года»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-27T10:17:32+03:00

На областной этап конкурса выйдут четыре победителя. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Лучших педагогов пока выбирают в районах

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На днях в Брянске стартовал городской этап всероссийского конкурса «Учитель года-2020». Он будет проходить во всех районах. За попадание в финал поборются 28 человек.

Первыми лучшего педагога выбирали в Фокинском районе. Победителем стала Ольга Черкасова - учитель биологии школы №36 имени Г.Л. Юдина.

Вместе с тем, очередной районный этап конкурса начался в Бежице.

За право представлять Брянск в региональном этапе конкурса борются восемь учителей. Они будут проходить профессиональные испытания до 29 ноября.

Также в ближайшее время пройдут отборочные туры в Советском и Володарском районах. В них поучаствуют 14 человек.

Имена четырех учителей-победителей станут известны в декабре, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU