В Брянске за двое суток нашли 15-летнего сетевого мошенника из Подмосковья
Брянские полицейские за двое суток нашли 15-летнего сетевого мошенника. Злоумышленник вместо обещанного двигателя прислал брянцу завернутый в газету бордюрный камень.
- Объявление о продаже двигателя для мотоцикла по выгодной цене житель Брянска нашел в тематической группе в одной из социальных сетей, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Его родители поначалу не хотели оплачивать покупку. Но, узнав, что продавец не настаивает на полной предоплате, согласились перевести аванс - 2,2 тысячи рублей. Через несколько дней пришла посылка, в которой вместо заказанного двигателя оказался… завернутый в газету бордюрный камень.
Искать злоумышленника полицейские отправились в Московскую область. Дело в том,ч то при заполнении квитанции злоумышленник указал ложный адрес и изменил фамилию, но это лишь незначительно отсрочило установление его личности. Кроме того, установленная в зале почтового отделения камера наблюдения запечатлела лицо подростка, который отправил коробку с камнем.
Через двое суток по подозрению в мошенничестве задержали 15-летнего жителя подмосковного Чехова. На подростка завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU