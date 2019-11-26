Житель Брасовского района пытался выгородить приятеля, ударившего его ножом
Житель поселка Локоть, что в Брасовском районе, попытался защитить перед полицейскими приятеля, который ударил его ножом. Медики из Брасовской районной больницы сообщили правоохранителям, что к ним привезли 39-летнего местного жителя с проникающим ранением груди. Пострадавший сказал, что поранился сам, упав на металлический штырь. Но врачи ему не поверили.
Выяснилось, что рану селянин получил в гостях у приятеля. Уже судимый хозяин дома ударил ножом гостя во время ссоры, сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области. Но потерпевший не держал зла на приятеля и попытался уберечь его от уголовной ответственности. Но такой поступок не убедил правоохранителей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь 61-летнему подозреваемому грозит еще восемь лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU