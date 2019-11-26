В Дубровском районе отремонтировали 14 километров автотрассы «Брянск - Смоленск»

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-26T17:48:43+03:00

Здесь заменили водопропускные трубы, установили дорожные знаки и остановки

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В Брянской области обновили 14 километров трассы Р-120. Это участок в Дубровском районе с 213-го по 227-й километры.

Рабочие отремонтировали водопропускные трубы, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Также обновили асфальт на мостах через реки Сеща и Вороница.

Кроме того, дорожники обустроили пешеходные дорожки и тротуары, нанесли разметку со светоотражающими элементами. А в Сеще, Большой Островне и Казенном-Узком обустроили автобусные остановки и тротуары, сообщает пресс-служба Упрдор Москва - Бобруйск.

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ИСТОЧНИК KP.RU