Заброшенные скотомогильники в Брянской области ликвидируют за три года
Об этом говорили на заседании в правительстве
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В Брянской области заброшенные скотомогильники пообещали ликвидировать за три года. Об этом говорили 25 ноября на совещании в правительстве.
Начальник управления ветеринарии Брянской области Николай Шлык рассказал, что в 2017 году убрали 61 скотомогильник, в 2018 году - 60, в 2019-м - 76.
По словам сотрудников управления ветеринарии, темпы работ можно ускорить и полностью ликвидировать в области бесхозные скотомогильники в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU