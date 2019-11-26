Заброшенные скотомогильники в Брянской области ликвидируют за три года

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-26T17:24:17+03:00

Об этом говорили на заседании в правительстве

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В Брянской области заброшенные скотомогильники пообещали ликвидировать за три года. Об этом говорили 25 ноября на совещании в правительстве.

Начальник управления ветеринарии Брянской области Николай Шлык рассказал, что в 2017 году убрали 61 скотомогильник, в 2018 году - 60, в 2019-м - 76.

По словам сотрудников управления ветеринарии, темпы работ можно ускорить и полностью ликвидировать в области бесхозные скотомогильники в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU