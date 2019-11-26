В областном правительстве состоялось оперативное совещание

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-26T17:06:43+03:00

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В правительстве Брянской области состоялось еженедельное совещание, которое провел вице-губернатор Александр Резунов. Начальник управления ветеринарии Брянской области Николай Шлык сообщил о результатах проведения работ по ликвидации неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории области. Все ликвидированные объекты снимаются с ветеринарного учета.

В 2017 году ликвидирован 61 неиспользуемый скотомогильник, в 2018 году - 60 скотомогильников.

- В текущем году ликвидировано 76 скотомогильников, - сказал Николай Шлык. - По результатам заключенных госконтрактов работы выполнены в полном объеме. Такие темпы проведения работ по ликвидации позволят завершить это процесс буквально за три года.

Вице-губернатор Александр Резунов отметил, что решение озвученного вопроса на территории области проходит в штатном режиме. Управление ветеринарии наладило данную работу, демонстрируя хорошие темпы. Вместе с тем, утилизация биологических отходов останется на контроле до полной ликвидации неиспользуемых скотомогильников.

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ИСТОЧНИК KP.RU