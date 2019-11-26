Помощница по хозяйству дважды обокрала пенсионерку из Климовского района

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-26T16:42:02+03:00

Теперь 39-летней женщине грозит до пяти лет колонии

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86-летняя жительница Климовского района обратилась в полицию с сообщением о краже. По словам пенсионерки, у нее пропали сбережения.

Подозрения пожилой женщины пали на знакомую,которая помогала ей по хозяйству.

Хозяйка дома выдала помощнице пять тысяч рублей на продукты, но не досчиталась 10 тысяч рублей.

Как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянсой области, полицейским 39-летняя подозреваемая призналась в совершенном преступлении. Причиненный ущерб женщина обязалась полностью возместить.

За кражу ей грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU