Помощница по хозяйству дважды обокрала пенсионерку из Климовского района
86-летняя жительница Климовского района обратилась в полицию с сообщением о краже. По словам пенсионерки, у нее пропали сбережения.
Подозрения пожилой женщины пали на знакомую,которая помогала ей по хозяйству.
Хозяйка дома выдала помощнице пять тысяч рублей на продукты, но не досчиталась 10 тысяч рублей.
Как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянсой области, полицейским 39-летняя подозреваемая призналась в совершенном преступлении. Причиненный ущерб женщина обязалась полностью возместить.
За кражу ей грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU