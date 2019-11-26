В Новозыбкове и Дятькове проверят водителей автобусов
В Дятькове и Новозыбкове устроят сплошные проверки для водителей автобусов. Полицейские будут дежурить на улицах Фокина и Вокзальная соответственно, сообщают в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции пообещали обратить на легальность деятельности перевозчиков, наличие медицинских осмотров водителей, а также соблюдение режима труда и отдыха.
В полиции напоминают: если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU