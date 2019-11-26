Юный брянец стал призером всероссийского новогоднего конкурса

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-26T15:17:47+03:00

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7-летний житель Клинцов стал призером всероссийского новогоднего конкурса "Нарисуй елку Победы". В нем приняли участие почти 1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов России, а также Испании, Италии, Канады, Республики Беларусь, Украины, Турции, Франции, Швеции.

Работа юного брянца Максима Балабина завоевала спецприз "Связь эпох", сообщает пресс-служба "Музея Победы".

" Меня заинтересовал вопрос, а как же украшали елку в Победном 1945 году? С этим вопросом я обратился к своим бабушкам и дедушкам, но никто не знал. И только брат моей бабушки 1939 года рождения, рассказал мне о своих воспоминаниях: "Время после войны было очень тяжелое. Деревня была на половину разрушена. Был голод. Но на Новый 1945 год елку как могли наряжали, создавали праздничную атмосферу. Украшения были простые, сделанные своими руками из того, что было. Щепочки заостряли и получались фигурки в виде сосулек. Снежинки вырезали из газет. Из газет делали гирлянду, флажки. Пекли из пресного теста печенье в виде фигурок по одной на каждого члена семьи и вешали на елку".Спасибо всем ветеранам, и тем кто был в тылу за мирное небо над головой!" - написал в истории создания своей работы Максим Балабин.

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 14 декабря в музее Победы в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU