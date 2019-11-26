2019-11-26T14:53:18+03:00
Общество

В Брасовском районе состоялось заседание рабочей группы по реализации туристского проекта «Императорский маршрут»

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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25 ноября в культурно-досуговом центре Брасовского района состоялось заседание рабочей группы по обеспечению реализации на территории Брянской области национального туристского проекта «Императорский маршрут».

В заседании приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков.

- Я рад приветствовать вас на нашей гостеприимной и героической брянской земле, - сказал в приветственном слове губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Хотел бы сказать огромные слова благодарности вам, уважаемая Анна Витальевна, за то, что вы очень много сделали для того, чтобы Брянская область была включена в «Императорский маршрут». Брянская область имеет непосредственное отношение к царской семье, и царь Николай II посещал город Брянск, наш машиностроительный завод, и великий князь Михаил, он здесь жил, на брасовской земле, здесь он нашел свою любовь.

Участникам заседания представили план мероприятий по реализации в Брянской области национального туристского проекта «Императорский маршрут».

Глава региона призвал не затягивать с реализацией плана и назначить ответственных за каждый этап.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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