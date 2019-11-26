В Брянске установили первую новогоднюю елку
Зеленая красавица появилась у торгового центра на улице 3-го Интернационала
Искусственное дерево собирают на парковке магазина.Фото: vk.com, Лев Спокойный
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В Брянске начали подготовку к Новому году. Во вторник, 26 ноября, возле торгово-развлекательного центра на улице 3-го Интернационала установили первую елку.
Искусственное дерево собирают на парковке магазина. Фотографии работ появились в социальных сетях.
Горожане предположили, что вскоре новогодние елки появятся и в других районах Брянска.
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ИСТОЧНИК KP.RU